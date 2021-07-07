Печерский райсуд Киева отпустил под ночной домашний арест экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пытках главы компании «Нефтегаздобыча», а ныне нардепа от «Слуги народа» Олега Семинского, в 2012 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает УНИАН.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял, удовлетворив ходатайство адвокатов Рудьковского и изменив ему меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

В начале 2012 года Семинского похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов.

Расследованием установлено, что организатором преступлений является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность министра транспорта и связи Украины, Николай Рудьковский.

«К совершению преступлений он привлек несколько человек, в том числе представителей криминалитета. Мотивом уголовных правонарушений стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами», - сообщили в Офисе генпрокурора.

Преступление было раскрыто в феврале 2021 года.

Тогда о подозрении сообщили шести лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании Семинского, а также в вымогательстве денег от его родных (ст. 127, ст. 146, ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.