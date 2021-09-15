также в разделеЭкономика
С начала года ВВП Украины вырос на 2,1% 8
Правительство утвердило проект госбюджета-2022 16
С начала года украинцы продали валюты на $1,8 миллиарда 15
Минэкономики повысило предельную цену на бензин 17
Еврокомиссия выделит Украине €600 миллионов 50
В Кабмине ожидают получения транша от МВФ в начале декабря 12
ГФС по заказу ОККО атакует БРСМ: Подопечные Мельника 3 недели блокируют нефтебазы и заправки 45
В Украине уже заключили 15,5 тысячи сделок в рамках рынка земли 15
Минфин ожидает визита миссии МВФ на следующей неделе 29
В Украине повысят цены на алкоголь 78
Украина заключила с МБРР два соглашения на $411 миллионов 17
Нафтогаз после обысков ГФС заплатил 3 млрд налогов 44
Кабмин создал Антикризисный штаб Укрзализныци 23
Шмыгаль не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду 24
Кабмин дополнительно выделит на выплату субсидий 12 миллиардов 15
В августе инфляция снизилась на 0,2% 9
Украинцы задолжали за коммуналку более 64 миллиардов 34
В НБУ назвали главные риски для экономики 13

Согласно проекту государственного бюджета-2022, расходы на социальную защиту и социальное обеспечение в следующем году вырастут до 320 млрд грн.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время презентации проекта бюджета на правительственном заседании, передает УНИАН.

«На пенсионное обеспечение в 2022 году будет направлено 200,6 млрд грн. Эти расходы включают индексацию пенсий, доплаты к пенсиям военнослужащих и другие расходы Пенсионного фонда», - сообщил министр.

Согласно презентации, в частности, на индексацию пенсий, которая будет проводиться с 1 марта 2022 года, предусмотрено 28,2 млрд грн.

На социальные пособия для почти 3 млн человек в проекте госбюджета предусмотрено 66,6 млрд грн, на льготы и субсидии – 14,4 млрд грн, что на 6,2 млрд больше, чем на 2021 год.

По словам Марченко, в отопительном сезоне 2021-2022 годов финансирование льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги будет обеспечено в полном объеме. Всего на субсидии в отопительный сезон предусмотрено 34 млрд грн.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
5
Теги