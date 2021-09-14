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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил ключевые приоритеты Украины на новой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В день открытия 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кулеба провел телефонный разговор с председателем сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.

В частности, глава украинской дипломатии очертил три приоритета Украины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает УНИАН.

Во-первых, это противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма.

«Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. 23 августа в Киеве состоялся инаугурационный саммит Крымской платформы, которая консолидирует международные усилия для деоккупации Крыма. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку ее работы со стороны ООН, поскольку достижение конечной цели Крымской платформы - возвращение Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН и пресечет грубые нарушения международного права», - подчеркнул министр.

Также Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН.

Во-вторых, это улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донбассе.

«ООН имеет знания, опыт и технологии реализации проектов по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Мы заинтересованы в более активной деятельности ООН в регионе, в частности в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры», - заявил министр.

В-третьих, это преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

«Все государства должны получить равный доступ к вакцинам, иметь достаточно средств для эффективного противодействия пандемии и экономического восстановления. Украина готова к эффективному сотрудничеству с ООН для укрепления украинской системы здравоохранения и социально-экономической защиты наиболее уязвимых категорий граждан», - подытожил Кулеба.

Глава МИД пожелал Шахиду успеха в достижении его целей во главе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и подчеркнул готовность к эффективному сотрудничеству. Он напомнил, что Украина как одно из государств-основателей ООН выступает за усиление роли ООН в решении насущных проблем международных отношений: «Мы готовы вместе с действующим руководством Генассамблеи приложить совместные усилия для разрешения вооруженных конфликтов, восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19, борьбы с изменениями климата».
ForUm

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