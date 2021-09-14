В Практическую гавань Одесского морского порта утром зашел катер Береговой охраны Турции, сообщает пресс-служба Морской охраны ГПСУ.
«По доброй традиции, катер морской охраны «Балаклава» встретил гостей на подходе к территориальному морю Украины и сопроводил до пограничного пункта базирования», – говорится в сообщении.
Неофициальный дружественный визит-ответ катера БУ продлится до 16 сентября.
Морские пограничники Турции во время пребывания в Украине пообщаются с коллегами по профессиональной тематике, а также программой визита предусмотрено и неофициальное общение, посещение культурно-исторических мест, объединяющих обе страны и способствуют укреплению международных дружеских отношений.
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