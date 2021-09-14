также в разделеОбщество
На Волыни женщине пришлось в суде доказывать, что она жива 4
Оккупанты планируют построить в Крыму новый город 9
В Одессу прибыл катер Береговой охраны Турции 12
В Праге арестовал россиянина, задержанного по запросу Украины 19
СБУ разоблачила очередную миллионную схему в Укрзализныце 13
Прокуратура в конце сентября сможет назвать причину смерти украинца в Вроцлаве 11
Во время учений возле границы с Беларусью СБУ нашла схрон с боеприпасами 14
ЮНЕСКО: В оккупированном Крыму культурные объекты подвергаются варварскому разграблению 28
Научное сообщество выступило против избрания Ищейкина членом-корреспондентом НАМН 14
В Украине подскочили цены на мясо, молоко рыбу и масло 70
После массового отравления детей на Хмельнитчине устроят проверку всех школ 13
Шмыгаля рассмешил вопрос о переходе Украины на латиницу 64
Правительство не планирует вводить обязательную COVID-вакцинацию 24
Шмыгаль: В Украине должно быть двойное гражданство 80
Шмыгаль: В общественном транспорте требовать COVID-сертификаты не будут 15
Со следующей недели Закарпатье перейдет в желтую зону карантина 18
РФ пригрозила Чехии ответом после задержания участника оккупации Крыма 27
Глава Бюро экономической безопасности рассказал, когда заработает БЭБ 10

Вакцинация от COVID-19 не защищает от заболевания гриппом. Об этом рассказала специалист отдела иммунизации Центра общественного здоровья Елена Левченко, сообщает Укринформ.

«Привитый от COVID-19 человек не защищен от гриппа. Если он желает вакцинироваться, то должен обязательно обратиться к семейному врачу или педиатру, который проинформирует об алгоритме действий для вакцинации против гриппа за собственные средства. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее 2 недель от последней вакцинации. Мы советуем вакцинироваться и от ковида, и от гриппа», - сказала Левченко.

По ее словам, вакцинация от ковида и гриппа - это два разных мероприятия иммунизации. В частности, вакцина от COVID-19 защищает организм от вируса COVID-19, тяжелого течения и смерти. Вакцина от гриппа защищает от тех вирусов гриппа, штаммы которых актуальны в текущем сезоне.

В то же время специалист отмечает, что вакцинация как от ковида, так и от гриппа важна, поскольку соединение этих двух инфекций может привести к тяжелому течению заболевания.

«Гораздо более тяжелым является одновременное заболевание вирусными инфекциями, поэтому вакцинация является одной из эффективных мер предупреждения болезней и последствий переноса заболевания. Вакцинация против гриппа является рекомендованной, уменьшает вероятность тяжелого периода заболевания, осложнения», - отметила Левченко.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги