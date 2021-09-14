Вакцинация от COVID-19 не защищает от заболевания гриппом. Об этом рассказала специалист отдела иммунизации Центра общественного здоровья Елена Левченко, сообщает Укринформ.

«Привитый от COVID-19 человек не защищен от гриппа. Если он желает вакцинироваться, то должен обязательно обратиться к семейному врачу или педиатру, который проинформирует об алгоритме действий для вакцинации против гриппа за собственные средства. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее 2 недель от последней вакцинации. Мы советуем вакцинироваться и от ковида, и от гриппа», - сказала Левченко.

По ее словам, вакцинация от ковида и гриппа - это два разных мероприятия иммунизации. В частности, вакцина от COVID-19 защищает организм от вируса COVID-19, тяжелого течения и смерти. Вакцина от гриппа защищает от тех вирусов гриппа, штаммы которых актуальны в текущем сезоне.

В то же время специалист отмечает, что вакцинация как от ковида, так и от гриппа важна, поскольку соединение этих двух инфекций может привести к тяжелому течению заболевания.

«Гораздо более тяжелым является одновременное заболевание вирусными инфекциями, поэтому вакцинация является одной из эффективных мер предупреждения болезней и последствий переноса заболевания. Вакцинация против гриппа является рекомендованной, уменьшает вероятность тяжелого периода заболевания, осложнения», - отметила Левченко.