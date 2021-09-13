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В среднем в месяц украинцы тратят на лекарства и лечение от 200 до 500 грн независимо от региона проживания.

Как передает УНИАН, результаты соответствующего исследования на пресс-конференции в Киеве представил аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Так, наибольшую сумму на лекарства и лечение тратят лица старше 60 лет.

По словам Бурковского, с 2020 года доля тех, кто ничего не тратит на лечение, уменьшилась вдвое и составляет 6%.

Учитывая это, социолог отметил, что украинцы чаще стали нуждаться в медицинской помощи, что можно связать с распространением COVID-19 и тем, что за год почти 20% украинцев перенесли этот вирус, а потому чаще покупали лекарства и обращались за медицинскими услугами.

«Чаще всего наши соотечественники тратят от 200 до 500 грн, и этот показатель остается неизменным уже 2 года, однако, как отмечалось выше, увеличилось общее число тех, кто тратит средства на лекарства», - пояснил он.

 
ForUm

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