Киберспециалисты СБУ предотвратили крупное хищения государственных средств на правительственной программе «Ноутбук - каждому учителю». Об этом заявил и.о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на брифинге в Кабинете министров Украины.

Разоблачены злоумышленники, которые пытались организовать механизм откатов при закупке около 60 тыс. ноутбуков. Благодаря скоординированным действиям СБУ, Министерства цифровой трансформации и Министерства образования удалось предотвратить ущерб государственного бюджета на 300 млн грн.

«Мы получили информацию о намерениях организовать большую коррупционную схему при реализации государственной правительственной программы «Ноутбук каждому учителю». Отдельные лица хотели обеспечить противоправный сговор участников ИТ рынка и заявляли при этом, что они якобы уполномочены на это руководством Министерства цифровой трансформации Украины. СБУ раскрыла все детали «схемы». Сумма аферы составила бы 30% «откатов» от субвенции, а это - около 300 млн гривен. За эти средства можно было бы приобрести еще тысячи ноутбуков учителям», - подчеркнул Витюк.

По словам руководителя кибердепартамента СБУ, сотрудники спецслужбы предупредили о схеме Министерство цифровой трансформации и Министерство образования Украины, которые занимаются этой субвенции. «Вместе мы провели совещание, на которое пригласили участников рынка, а это около 30 ИТ компаний. Мы развеяли миф, что данную схему «крышует» Минцифры, и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно. Мы предупредили их, что «откаты» недопустимы, и если кто-то пойдет на нарушение закона, то реакция будет быстрой и жесткой», - подчеркнул Витюк.

До вмешательства спецслужбы украинские бизнесмены готовы были принять преступные требования злоумышленников. «Сейчас все тендеры отправлены на дополнительную экспертизу», - пояснил Витюк.

Учитывая, что правительственная программа «Ноутбук каждому учителю» - это государственная субвенция в размере 980 млн грн на приобретение ноутбуков для учителей из разных регионов Украины, 30% откатов означали бы убытки государству на более 300 млн грн. СБУ продолжает держать ситуацию на контроле, и в случае выявления нарушений будет решительно и жестко реагировать на них.