Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 462/2021, которым создал Совет по молодежным вопросам, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Совет будет функционировать как консультативно-совещательный орган при президенте.
Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике. Предполагается, что среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.
В состав этого органа запланировано привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.
Согласно указу, в месячный срок на рассмотрение президента Украины должны быть представлены предложения по персональному составу совета, а также проект положения о нем.
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