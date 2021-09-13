Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 462/2021, которым создал Совет по молодежным вопросам, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Совет будет функционировать как консультативно-совещательный орган при президенте.

Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике. Предполагается, что среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.

В состав этого органа запланировано привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Согласно указу, в месячный срок на рассмотрение президента Украины должны быть представлены предложения по персональному составу совета, а также проект положения о нем.