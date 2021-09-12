Папа Римский Франциск прибыл с коротким визитом в столицу Венгрии – Будапешт. Об этом сообщают европейские СМИ в воскресенье, 12 сентября.

Понтифик провел встречу с венгерским президентом Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном в одном из залов Музея изобразительных искусств. Она прошла за закрытыми дверями и продлилась около четверти часа.

Во время своего пребывания в Венгрии, Папа Римский также встретится с епископами и с верующими в различных христианских общинах, а также с представителями венгерской еврейской общины.

Кроме того, Франциск отслужит мессу на Площади Героев, завершая визит в Венгрию. Около 75 тысяч человек зарегистрировались на это мероприятие. Громкоговорители будут расставлены на улицах, чтобы те, кто не попал на площадь, смогли бы ее услышать.

В Венгрии понтифик пробудет несколько часов, а затем отправится в Словакию, где пробудет более двух дней.