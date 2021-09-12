также в разделеМир
Мэр Парижа баллотируется на пост президента Франции 6
Байден назвал главную ошибку США в Афганистане 15
Израиль вновь нанес удар по объектам ХАМАС 12
В Китае зафиксировали новый очаг заражения COVID-19 12
В Кот-д'Ивуаре разбился военный самолет 12
ФБР обнародовало первый рассекреченный документ о терактах 11 сентября 24
Меркель обвинила режим Лукашенко из-за наплыва беженцев 16
Дания полностью выходит из карантина 9
Годовщина терактов 11 сентября: Байден призвал США к единству 11
Литва расширила полномочия армии на границе 11
Столтенберг раскрыл причины стремительного падения Афганистана 29
Израиль обстрелял объекты ХАМАС 14
Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку из-за пожара в больнице 9
В России в жилом доме произошел взрыв: есть погибшие 10
США приостановили рейсы из Афганистана из-за случаев кори 14
В Швеции семье не разрешили назвать ребенка Владимир Путин 23
В Японии подтвердили первые 18 случаев заражения штаммом «эта» 25
В Гарварде определили лауреатов Шнобелевской премии-2021 85

Папа Римский Франциск прибыл с коротким визитом в столицу Венгрии – Будапешт. Об этом сообщают европейские СМИ в воскресенье, 12 сентября.

Понтифик провел встречу с венгерским президентом Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном в одном из залов Музея изобразительных искусств. Она прошла за закрытыми дверями и продлилась около четверти часа.

Во время своего пребывания в Венгрии, Папа Римский также встретится с епископами и с верующими в различных христианских общинах, а также с представителями венгерской еврейской общины.

Кроме того, Франциск отслужит мессу на Площади Героев, завершая визит в Венгрию. Около 75 тысяч человек зарегистрировались на это мероприятие. Громкоговорители будут расставлены на улицах, чтобы те, кто не попал на площадь, смогли бы ее услышать.

В Венгрии понтифик пробудет несколько часов, а затем отправится в Словакию, где пробудет более двух дней.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги