Под Киевом нашли мертвым судью Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. В полиции факт смерти судьи подтвердили.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова подтвердила факт смерти судьи. Однако детали сообщить отказалась, ведь полиция лишь констатировала факт смерти, а расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований. Сейчас получить комментарий бюро не удалось.

СМИ в свою очередь сообщают о загадочных обстоятельствах смерти судьи, тело которого было обнаружено в доме в селе Погребы Броварского района Киевской области. Якобы гибели предшествовал конфликт с двумя людьми, один из которых якобы выдает себя за адвоката.

Напомним, в с. Погребы (Броварской район) найден мертвым судья Виталий Писанец. Тело было найдено вечером в субботу, 11 сентября.