Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной для российского газа и после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения о транзите.
Об этом она сказала после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, где обсуждался и вопрос газопровода Северный поток-2, сообщает Reuters.
«Я четко дала понять, что нам важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа», — отметила канцлер.
Напомним, Меркель обвинила режим Лукашенко из-за наплыва беженцев.
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