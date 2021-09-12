Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной для российского газа и после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения о транзите.

Об этом она сказала после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, где обсуждался и вопрос газопровода Северный поток-2, сообщает Reuters.

«Я четко дала понять, что нам важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа», — отметила канцлер.

В свою очередь Моравецкий отметил, что гарантии по транзиту газа через Украину и Польшу «уменьшают вероятность шантажа со стороны России — ценового шантажа и, что более важно, политического шантажа».

Напомним, Меркель обвинила режим Лукашенко из-за наплыва беженцев.