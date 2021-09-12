Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила режим Александра Лукашенко в Беларуси в «гибридных атаках». По ее мнению, Минск использует мигрантов для давления на Литву и Польшу.

С соответствующим заявлением канцлер выступила во время ее совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, пишет TVP-INFO.

«Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши. Мы должны предоставить гуманитарную помощь, но в то же время защищать внешние границы Евросоюза», — сказала Меркель.

В то же время она обратилась к правительству Польши и к руководству Беларуси с призывом разрешить международным организациям позаботиться о мигрантах.

«Однако, несмотря на гуманитарные соображения, ЕС также должен защищать свои внешние границы, так же как мы сделали это с Грецией», — добавила Меркель.