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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос Северного потока — 2 и транзита российского газа через украинскую территорию должен быть вынесен на рассмотрение Нормандского формата.

Об этом он сказал на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.

«Мы рассматриваем вопрос Северного потока исключительно как вопрос общей безопасности Украины… И потому мы уже несколько раз, я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций Нормандского формата. Мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к Нормандскому формату — рассмотрение и этих вопросов», — сказал он.

Агентство Bloomberg сообщало, что поставки по газопроводу могут начаться 1 октября.

Ранее в самом Газпроме отмечали, что Северный поток-2 заработает до конца года и прокачает 5,6 млрд кубометров топлива.

Вывод первой нитки Северного потока-2 был завершен в начале июня.

Морской газопровод Северный поток-2 мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от компрессорной станции Славянская в Кингисеппском районе Ленинградской области к балтийскому побережью Германии. Общая протяженность магистрали по двум нитками — 2460 км.
ForUm

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