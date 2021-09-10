Кабинет министров предложит Верховной Раде увеличить на 12 млрд грн расходы государственного бюджета, предусмотренные на выплату субсидий украинцам.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в зале парламента сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает УНИАН.

«Было запланировано в бюджете 36 млрд грн, на сегодняшний день 35,2 млрд грн использовано на выплату субсидий. До конца года, по расчетам Министерства социальной политики, будет необходимо еще около 12 млрд грн. Конечно, мы, как и договаривались, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет. Такие изменения будут поданы на следующей неделе в соответствующий комитет», - сказал он.