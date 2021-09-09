Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус. Там прогнозируют, что он будет мутировать, как вирусы гриппа.

Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. По его словам, вирус продолжает мутировать в странах, где население не вакцинировано, сообщает УНИАН.

В ВОЗ добавили, что в мире заболеваемость вышла на плато на уровне 4,5 млн официально зарегистрированных новых случаев инфицирования в неделю.

«Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это очень маловероятно. Я думаю, что этот вирус останется с нами и он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа, будет развиваться, чтобы стать одним из вирусов, поражающих нас», – рассказал Райан.