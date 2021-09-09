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Сотрудники СБУ выявили и пресекли противоправную деятельность группы лиц, работников одной из киевских ІТ-компаний.

По данным пресс-центра ведомства, злоумышленники организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение – отдаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через месседжер социальных сетей «Вк», «Іnstagram», «Facebok» и WhatsApp, Viber, TeLegram или электронными почтовыми ресурсами.

Как установило следствие, злоумышленники сбывали это программное обеспечение предприятиям частного сектора. Все это – якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора.

По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации.

В ходе проведенных обысков в офисном помещении ІТ-компании обнаружено и изъято черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проведены Департаментом кибербезопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
ForUm

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