Комитет Верховной Рады не поддержал проект постановления №5380 об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника вне НАТО (MNNA).

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, сообщает Укринформ.

По его словам, парламентская фракция партии «СН» во время голосования за документ будет опираться на решение комитета.

«Мы будем опираться на решение комитета. Комитет решил не поддерживать», - сказал политик.

Он уточнил, что комитет рекомендовал парламенту определиться путем голосования относительно поддержки проекта постановления.

«То есть нет поддержки в комитете. Мы будем опираться на решение комитета, в который входят наши представители и просто профессиональные люди», - отметил Корниенко.

По его словам, представители фракции «Слуга народа», которые ставили подпись за проведение внеочередного заседания для рассмотрения проекта постановления №5380, выражали поддержку не собственно документа, а факта сбора подписей.

«Мы не поддерживали постановление, мы поддерживали сам факт сбора подписей, потому что это нормальный сигнал был на тот момент. Сейчас у нас прошел определенный процесс, у нас состоялись договоренности на высшем уровне в Соединенных Штатах, которые как раз подчеркивают наше стремление вступить в НАТО, получить в ближайшее время План действий относительно членства», - пояснил председатель партии.

Председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия также заявил, что фракция не будет поддерживать проект постановления №5380.

«Статус союзника вне НАТО создан для того, чтобы предоставить странам, которые даже теоретически не могут быть в НАТО, толчок и сигнал, что они могут быть в статусе союзника. У нас другая ситуация. В нашей Конституции написано, что мы должны двигаться в НАТО, у нас есть «дорожная карта», мы делаем много реформ и изменений для этого. Это (получение статуса союзника вне НАТО. - Ред.) не наш путь», - сказал Арахамия.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября по требованию 153 нардепов.

На повестке дня - проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова предостерегла депутатов Верховной Рады от попытки обратиться к Конгрессу США касательно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).