За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении населенного пункта Железное российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Зайцево и Новомихайловки оккупанты применили стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Водяное враг применил гранатометы различных систем.
У Причепиловки и Новолуганского оккупанты совершили обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 8 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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