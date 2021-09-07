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В Украине в течение года в среднем становятся сиротами 10 тысяч детей.

Об этом сказал генеральный директор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Министерства социальной политики Руслан Колбаса, передает Укринформ.

В частности, он сообщил, что в стране почти 69 000 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них более 63,5 тысячи детей растут в семейных формах воспитания, около 4 тысяч - проживают в интернатах, а еще больше тысячи - учатся в профессионально-технических учебных

"Это не просто цифры - за каждой из них стоит судьба ребенка. В среднем за год в Украине сиротеет 10 тысяч детей. То есть каждый год количество детей-сирот возрастает, но большинство из них удается устроить в семейные формы воспитания, а не в интернатные учреждения. Ведь жизнь в интернатах отрицательно влияет на развитие ребенка", - сказал Колбаса.

Отмечается также, что на сегодняшний день почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, устроены в семейные формы воспитания: приемные семьи, детские дома семейного типа (ДДСТ), под опеку, попечительство.

 
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