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В Запорожье Украинская Православная Церковь оказала благотворительную помощь трем детским интернатам в рамках благотворительной акции «Любовь милосердствует».

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, клирик Иоанно-Богословского храма протоиерей Димитрий Лопатко передал подарки, средства гигиены и бытовую.

В рамках общеепархиальной акции, приуроченной ко Всемирному дню паллиативной и хосписной помощи, священник посетил Запорожский детский дом-интернат и школы-интернаты №1 и №7.

В ходе общения с воспитанниками и сотрудниками детских интернатов отец Димитрий рассказал, что вера должна подтверждаться делами. 

«Если человек, который называет себя верующим, не подтверждает свою веру реальными делами деятельной любви к ближнему, его слова ничего не стоят. Такая вера равносильна безверию. Наши прихожане, добрые и милосердные люди, никогда не забывают об этом, всегда откликаются на призыв Церкви» – сказал священник.
ForUm

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