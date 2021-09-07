Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия все же должна согласиться на встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. При этом он отметил, что в Кремле «уже торгуются», отказываясь обсуждать крымскую тему. Украинский министр признал это хорошим знаком. Об этом Кулеба сказал в утреннем эфире телеканала «1+1» 7 сентября, отвечая на вопрос, согласится ли Украина на встречу, если тема Крыма подниматься не будет.

«Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, то теперь они уже торгуются по ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы о Крыме никогда не забудем, Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», - отметил Кулеба, передает Радио Свобода.

Он призвал Кремль «не искал повод соскочить», а «провести откровенный разговор».

«Сегодня они говорят – не хотим о Крыме, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем Россию все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», - сказал Кулеба.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.