Высший совет правосудия уволил шестерых судей, включая судью Верховного суда, в связи с поданными ими заявлениями об отставке, сообщила пресс-служба ВСП.

Так, Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке шесть судей, а именно:

Билык Анну Алексеевну - с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;

Линник Оксану Сергеевну - с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области;

Лабан Галину Васильевну - с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;

Гусака Николая Борисовича - с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;

Савкову Светлану Владимировну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;

Колотила Онуфрия Александровича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.

Таким образом с начала 2021 по общим основаниям уволено 118 судей: 116 связи с подачей заявлений об отставке, 2 – в связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.

По особым обстоятельствам уволены 7 судей.