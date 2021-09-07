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Высший совет правосудия уволил шестерых судей, включая судью Верховного суда, в связи с поданными ими заявлениями об отставке, сообщила пресс-служба ВСП.

Так, Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке шесть судей, а именно:

  • Билык Анну Алексеевну - с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;
  • Линник Оксану Сергеевну - с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области;
  • Лабан Галину Васильевну - с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;
  • Гусака Николая Борисовича - с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
  • Савкову Светлану Владимировну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;
  • Колотила Онуфрия Александровича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.

Таким образом с начала 2021 по общим основаниям уволено 118 судей: 116 связи с подачей заявлений об отставке, 2 – в связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.

По особым обстоятельствам уволены 7 судей.
ForUm

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