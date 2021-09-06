В ночь на 7 сентября в ряде областей Украины ожидаются заморозки на поврехности почвы, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«По данным УкрГидрометцентра ночью 7 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Крыма и большинства южных областей, 8 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.

Кроме того, 6-9 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, 8-9 сентября и в Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.