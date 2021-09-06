В Турции с 6 сентября начали действовать правила, согласно которым вакцинированные люди обязаны сдавать негативные ПЦР-тесты для посещения концертов, кинотеатров и театров. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet.

Организаторы массовых мероприятий не позднее, чем за 48 часов, будут проверять посетителей в системе отслеживания контактов, которая показывает, привиты ли они, выздоровели или получили отрицательный тест.

С понедельника также вступило в силу требование ПЦР-тестирования для междугородних поездок самолетами, автобусами, поездами или другими видами общественного транспорта, за исключением частных транспортных средств.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что ПЦР-тесты станут обязательными в рамках усилий правительства по сдерживанию распространения COVID-19.

Согласно этим планам, вакцинированные учителя, сотрудники и студенты университетов также будут обязаны проходить ПЦР-тесты, поскольку школы готовятся к открытию для обучения в классах

Несмотря на ускоренную вакцинацию, ежедневное количество случаев COVID-19 с июля прошлого года колеблется в районе 20 000, а количество жертв растет.

Напомним, для пересечения турецкой границы украинцам необходимо иметь сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев; отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда; экспресс-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.