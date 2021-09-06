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В городе Подольск, который находится в Одесской области, неизвестные установили на клумбе бюст Владимира Ленина. Для чего это было сделано и долго ли простоит памятник - пока не известно.

Об этом сообщила жительница Подольска Татьяна Дальчук, передает УНИАН.

Бюст установили на клумбе неподалеку от мавзолея большевика Григория Котовского. Вероятно, неизвестные делали это ночью.

«Владимир Ильич вернулся в городской парк Подольска (бывший город Котовск Одесской области). Понятно, что это чья-то шутка. Но выглядит дедушка очень даже ничего», - написала она и опубликовала соответствующие фото.

Пользователи сети шутят, что бюст Ленина похож на «Ежика в тумане» или эльфа, ведь очень смешно «появляется» прямо из земли. Впрочем, без споров не обошлось. Одни комментаторы называют людей, которые принесли скульптуру к мавзолею, «сепаратистами», а другие злобно пишут, что это просто неудачная шутка.
ForUm

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