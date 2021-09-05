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На Волыни в селе Звиняче освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая чудотворца. 

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, чин освящения и Божественную литургию возглавил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Во время богослужения молились за мир в Украине и об избавлении от коронавирусной инфекции.

Архиепископ Нафанаил поздравил всех с событием в жизни общины, поблагодарил за храмостроительство и благословил всех.

Как сообщалось ранее, на Харьковщине освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение» в Борисоглебском женском монастыре, а на Кировоградщине новый храм освящен в честь чудотворного образа Божией Матери «Всецарица».
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