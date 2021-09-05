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Талибан понес большие потери в Панджшере 51
Бойцы Фронта сопротивления выбили боевиков террористического движения "Талибан" из провинции Панджшер. Об этом сообщил представитель повстанцев Фахим Дашти на своей странице в Twitter 5 сентября.

По его словам, очередное наступление террористов провалилось, когда тысячи нападавших были взяты в окружение. Они понесли большие потери убитыми, раненными и пленными. "Многие из взятых в плен - иностранцы, большинство из них - пакистанцы", - уточнил спикер.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера на шести направлениях более 20 тысяч боевиков.

При этом 5 сентября афганское агентство Bakhtar News Agency цитировало заявление талибов о том, что практически вся провинция Панджшер перешла в их руки. Согласно этой информации, под контролем боевиков находятся пять из шести районов Панджшера.

Однако повстанцы говорят, что силы боевиков попали в засаду и отступили, не один из районов не перешел под их контроль.

4 сентября талибы сообщили, что захватили офис губернатора Панджшера в провинциальной столице Базрак. Они также заявляли, что контролируют практически всю провинцию. Поступали сообщения о том, что боевики празднуют полный захват Афганистана.

Напомним, в Афганистане 15 августа сменилась власть. Боевики террористической организации "Талибан" вошли в столицу Кабул без боя и объявили, что контролирует территорию всей страны.
ForUm

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