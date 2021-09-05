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По состоянию на 5 сентября в четырех регионах Украины показатель заболеваемости коронавирусом не отвечает зеленой зоне карантина. Наихудшая ситуация в Черновицкой области.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

За минувшие сутки, 4 сентября, уровень заболеваемости (норма — 75 больных на 100 000 населения) превышен в:

  • Киеве — 107;
  • Луганской области — 135;
  • Херсонской области — 85;
  • Черновицкой области — 169.

Черновицкая область также является лидер по уровню загруженности больничных коек с кислородом — 37,5%.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1379 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, 407 пациентов выздоровели. Всего сделали 34 945 тестов на COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 297 534 человека, из них 2 212 720 выздоровели, летальных случаев — 53 983.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1379 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, 407 пациентов выздоровели. Всего сделали 34 945 тестов на COVID-19.
ForUm

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