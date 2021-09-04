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Синоптики объявили предупреждение о заморозках на территории Украины. Погода ухудшится уже 6 сентября.

Об этом сообщает Укргидтрометцентр.

Так, заморозки ожидаются ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части.

8 сентября значительное снижение температуры прогнозируют в восточных и юго-восточных областях. На поверхности почвы будут заморозки 0-3 градусов.

Напомним, синоптик прогнозирует холодную осень и заморозки уже в октябре.
ForUm

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