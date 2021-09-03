В Одессе местная жительница обнаружила в своей квартире вора, который забрался в жилище и там заснул, сообщает местный Telegram-канал »Одесса INFO«.

45-летняя хозяйка вернулась домой и увидела у себя на диване незнакомого человека. Гость был пьян и покидать квартиру совсем не хотел.

Женщина попыталась узнать у мужчины, каким образом он тут очутился. Однако сонный горе-вор ничего толком объяснить не мог. Одесситка вызвала правоохранителей.

«Тело, устроившееся на диване, обнаружила 45-летняя хозяйка, которая вернулась домой. Уходить незнакомец не собирался и даже начал ругаться с хозяйкой. При этом 35-летний нарушитель не смог объяснить, как он попал в квартиру. Теперь ему придется объяснять это полицейским, которых вызвала женщина», - говорится в сообщении .