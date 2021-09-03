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У Украины и Польши существует несколько вариантов использования газотранспортных систем обеих стран, которые могут пошатнуть доминирующее положение Газпрома на газовом рынке Европы, особенно в Восточной Европе. Об этом заявил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Одна из возможностей украинско-польского сотрудничества заключается в хранении газа с LNG-терминала на берегу Балтийского моря (м. Свиноуйсьце) в украинских ПХГ. Это может помочь Польше балансировать их энергосистему в моменты пиковых нагрузок. Однако существуют и другие варианты.

«Польша строит не только LNG-терминал, а еще и так называемую Балтийскую трубу, сочетающую Польшу с месторождениями газа в Северном море. Кроме того, уже построен интерконнектор с балтийскими странами и можно получать газ с LNG-терминала в Клайпеде. Также построен интерконнектор со Словакией. Поэтому есть большое количество различных вариантов сотрудничества между нашими странами», - отметил Макогон.

Как пояснил руководитель ОГТСУ, сейчас нужно сделать реконструкцию компрессорной станции и достроить не очень большой газопровод в Польшу, чтобы технически было возможно поставлять газ с севера Польши на юг до границы с Украиной.

По мнению Макогона, возможность Польши получать газ из Норвегии, США, Катара и других стран будет способствовать установлению настоящей рыночной цены на голубое топливо в Европе.

«Это уже доказал опыт Балтийских стран. Когда они построили свой LNG-терминал в Клайпеде, Газпром был вынужден значительно снизить цену на газ», - напомнил руководитель ОГТСУ.

По его словам, проект такого сотрудничества между Польшей и Украиной не требует больших средств, а лишь политической воли обеих стран и такая сегодня существует.
ForUm

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