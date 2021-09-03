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43-летнему жителю Одессы заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2014 года по март 2015 правонарушитель, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, занимал псевдодолжность министра государственной безопасности «ДНР».

В его обязанности входило выявление, предупреждение и пресечение разведывательной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба безопасности так называемой «ДНР», ведение внешней разведки с территории, находящейся под контролем участников НВФ РФ. Также злоумышленник проводил мероприятия по поддержке мобилизационной готовности боевиков и выявлению проукраински настроенных граждан.

Кроме этого, в период «управления» подозреваемым псевдоминистерством, на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке продолжила функционировать так называемая «база МГБ», на территории которого незаконно, нарушая законы и обычаи войны, удерживали гражданских лиц и военнослужащих ВСУ.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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