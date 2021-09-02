В тройку украинских городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением входят Хмельницкий, Ивано-Франковск и Львов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс конкурентоспособности городов Украины (ИКГ) 2021», сообщает Укринформ.

Исследование провели компания Info Sapiens в сотрудничестве с Институтом экономических исследований и политических консультаций при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

По его результатам, первое место в рейтинге занял город Хмельницкий, набрав 67,65 балла из 100 возможных, что является самым высоким показателем среди украинских городов.

В группу с высоким ИКГ вошли 10 городов: Ивано-Франковск (65,41), Львов (64,75), Мукачево (64,61), Бахмут (64,55), Тернополь (64,47), Винница (63 ,75), Мариуполь (62,27), Александрия (62,22), Мелитополь (61,02) и Чернигов (59,96). Украинская столица заняла 30-е место с 50,27 балла.

В общей сложности в рейтинг вошли 45 городов - 24 областных центра и 21 город с населением более 73 тыс. человек.

Индекс был составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов.

Среди них - создание бизнеса; доступ к публичному имуществу; прозрачность и открытость данных; стоимость соблюдения законодательства; налоги и сборы; неформальные платежи и коррупция; безопасность ведения бизнеса; лидерство городской власти; ресурсы для развития и поддержка инноваций.

В ходе исследования специалисты компании Info Sapiens опросили 7 454 руководителя субъектов предпринимательской деятельности, из них 3 735 - из предприятий - юридических лиц и 3 719 физических лиц - предпринимателей. Сбором статистических и административных данных занимался Институт экономических исследований и политических консультаций.

«Главной задачей Минэкономики является улучшение ведения условий бизнеса, создание новых рабочих городов, а также привлечение инвестиций. Поэтому наличие соответствующего индекса дает возможность министерству более адресно формировать будущую политику и услышать мнение местного бизнеса», - прокомментировал начальник управления Министерства экономики Александр Белянский.

Напомним, в прошлом году Киев занял в рейтинге конкурентоспособности городов 21-е место из 24. Лидерами были Хмельницкий (72,96 балла), Ивано-Франковск (66,95 балла), Львов (66,15), Винница (66,45), Тернополь (63,89) и Чернигов (62,88). На последнем месте был Херсон (31,62 балла).