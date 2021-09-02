В США губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение в то время, как рекордные дожди, вызванные тропическим бурей «Ида», привели к наводнению и опасным условиям на дорогах. Как сообщает агентство Reuters, известно о как минимум девяти погибших в результате непогоды.

«Я объявляю чрезвычайное положение, чтобы помочь жителям Нью-Йорка, пострадавшим от шторма», - заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул, передает Радио Свобода.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал наводнение и погодные условия вечером в среду «исторической» непогодой. Национальная метеорологическая служба впервые объявила чрезвычайную ситуацию из-за наводнения в Нью-Йорке.

Речь идет об ослабевшем урагане, который ранее нанес масштабные разрушения южному побережью США. Над материком сила ветра ослабла, так что «Ида» больше не считается ураганом, однако и в статусе тропической бури она принесла на северо-восток США сильные ветры и ливни, которые, в свою очередь, привели к наводнениям.

В ночь на среду в Центральном парке Нью-Йорка выпало восемь сантиметров осадков в час - это рекорд за все время наблюдений.

В штате Нью-Джерси также объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Вода затопила некоторые станции метро в Нью-Йорке. Власти города ввели запрет на движение автотранспорта, за исключением автомобилей экстренных служб. Жителям Нью-Йорка рекомендовано не выходить на улицы.

Ранее тропическая буря, двигаясь на северо-восток, вызвала торнадо в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавэр. Сотни тысяч людей остались без электричества.

В Луизиане и других южных штатах, на которые ураган обрушился первым, погибли по меньшей мере 10 человек, пострадала инфраструктура. Сотни тысяч жителей, по-прежнему остаются без электричества и воды.