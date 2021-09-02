Гуманитарная ситуация в Афганистане, которая сложилась в стране после 15 августа, когда власть перешла к движению «Талибан», является катастрофической и требует немедленных действий, но ЕС не будет спешить с признанием этой структуры для установления официальных отношений.

К такому выводу пришли участники слушаний по ситуации в Афганистане в рамках Комитета Европейского парламента по иностранным делам, которое состоялось вечером 1 сентября при участии представителей Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии, сообщает Укринформ.

«Гуманитарный кризис был очень тяжелым и до этих событий и грозит превратиться в катастрофический уже скоро. Ситуация ухудшается в экономической и финансовой сферах. Сейчас прекращен доступ к финансовым средствам и фондам, которые были предоставлены международным сообществом и покрывали 77 процентов бюджета правительства Афганистана, включая гражданский бюджет и 100 процентов военного бюджета. Резервы Центробанка страны и МВФ тоже не доступны. Это нанесло тяжелый удар по населению и повлияло на способность Талибана управлять страной», - отметил по этому поводу представитель Европейской службы внешних действий Гунар Виганд.

По его словам, избежание гуманитарной катастрофы в Афганистане и связанного с ней нового миграционного кризиса будет главной темой встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится в четверг, 2 сентября. При этом будут рассматриваться несколько направлений таких усилий.

Первое заключается в том, что ЕС должен войти в контакт с Талибаном для решения неотложных гуманитарных вопросов и для продолжения эвакуации из страны людей, которые все еще хотят уехать. Эта задача осложняется неопределенностью относительно дипломатического присутствия в стране. На сегодняшний день, по словам представителя ЕС, лишь несколько стран сохранили свои посольства в Кабуле, включая Россию, Китай, Катар, Пакистан и Турцию.

«В краткосрочной перспективе нам нужно будет обеспечить присутствие ЕС в Кабуле, когда это позволит ситуация в сфере безопасности ... Региональные игроки в Центральной Азии, Россия и Китай, Пакистан и Иран пытаются сохранить национальные интересы, и мы это уже видели в их присутствии в Кабуле. Они имеют более тесные взаимоотношения с Талибаном. Несмотря на то, насколько тяжелыми являются наши отношения с некоторыми из этих региональных игроков, нам нужно входить с ними в контакт для обеспечения европейских стратегических интересов, в частности, тех, которые связаны с (борьбой) с терроризмом, наркотиками, миграцией и защитой людей», - сказал Виганд.

«Нет сомнений среди нас и среди государств-членов, а также в контексте «Большой семерки», что нам необходимо войти в контакт с Талибаном. Мы должны поддерживать связь и влиять на Талибан и использовать для этого имеющиеся рычаги. Но мы не будем спешить с признанием этой структуры для установления официальных отношений. Должен быть четкий план обусловленности, связанный с выполнением обязательств, Талибан взял обязательства по предоставлению свободного выезда для тех афганцев, которые хотели бы уехать, и не мстить тем, кто сотрудничал с бывшим правительством или с иностранцами», - добавил представитель европейской службы внешних действий.

По его словам, второе направление усилий, которые будет прилагать ЕС, будет направлено на то, чтобы избежать нового превращения Афганистана в убежище для терроризма и в базу, которую Аль-Каида или ИГИЛ снова могли бы использовать для рекрутинга и тренировки своих сил.

Третье направление - обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа к населению, которое нуждается в гуманитарной помощи.

Четвертое - обеспечить уважение прав человека и фундаментальных свобод в Афганистане, особенно по отношению к женщинам, девушкам и меньшинствам.

Пятое направление, в котором будет работать ЕС, - это содействие созданию инклюзивного и представительского переходного правительства Афганистана.