Численность населения мира увеличится на почти миллиард человек, а к 2100 году превысит 11 миллиардов, сообщает Укринформ со ссылкой на данные ООН.

В организации добавили, что наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии.

«К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США», - отметили в ООН.

Согласно инфографики организации, численность населения мира к 2030 году будут составлять 8,5 миллиарда, к 2050 – 9,7 миллиарда и к 2100 – 11,2 миллиарда.

По данным Countrymeters, на сегодня в мире проживает 7,9 миллиарда людей.