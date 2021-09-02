также в разделеМир
Таблетки Pfizer от коронавируса начали испытывать на людях 17
Польша ввела режим ЧП на границе с Беларусью 8
В ЕС считают, что в третьей дозе COVID-вакцины «нет необходимости» 7
ЕС планирует установить контакт с «Талибаном», но не сразу 9
ООН: Афганистан оказался на грани гуманитарной катастрофы 8
В США выбросили более 15 миллионов доз COVID-вакцин 27
В Нью-Йорке объявлено ЧП: минимум 9 человек погибли из-за непогоды 15
На Кубе решили прививать от COVID-19 детей от двух лет 8
«Талибан» запретил женщинам быть министрами 9
Лидера «Талибана» объявили верховным руководителем Афганистана 27
ВОЗ признала новый штамм коронавируса «Мю» потенциально опасным 20
В мире под угрозой исчезновения находятся 30% видов деревьев 12
Лукашенко не считает потерей суверенитета в подписании 28 программ интеграции с РФ 14
ООН: Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло пятикратно 9
Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО 15
Тысячи афганцев двинулись к границам из-за закрытия аэропорта Кабула 25
ФРГ готова вести переговоры с талибами 9
Еще около 200 украинцев просят об эвакуации из Афганистана 16

Численность населения мира увеличится на почти миллиард человек, а к 2100 году превысит 11 миллиардов, сообщает Укринформ со ссылкой на данные ООН. 

В организации добавили, что наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии.

«К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США», - отметили в ООН.

Согласно инфографики организации, численность населения мира к 2030 году будут составлять 8,5 миллиарда, к 2050 – 9,7 миллиарда и к 2100 – 11,2 миллиарда.

По данным Countrymeters, на сегодня в мире проживает 7,9 миллиарда людей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги