Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила новый штамм коронавируса в список потенциально опасных.

Мутация, которую назвали «Мю», зафиксирована в Колумбии. По предварительным оценкам она может оказаться устойчивой к нынешним вакцинам. В настоящее время штамм «Мю» распространен только в Колумбии и Эквадоре, сообщает УНИАН.

Всего ВОЗ мониторит пять мутаций коронавируса. Наиболее опасным считается штамм «Дельта», его обнаружили в Индии и в настоящее время он самый распространенный в мире, его зафиксировали в 170 странах.