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Жителю Макеевки заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 УК Украина). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года 54-летний правонарушитель занимает псевдодолжность начальника сектора миграционной службы Центрально-Городского райотдела Макеевского ГУ МВД «ДНР».

В частности, злоумышленник организует и направляет деятельность подчиненного ему подразделения на незаконное внедрение механизма обязательного получения так называемых паспортов граждан «ДНР» жителями временно оккупированной территории Донецкой области.

Так, получать указанный документ вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат.

По данным правозащитных организаций, на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины уже выдано 780 тыс. псевдопаспортов.
ForUm

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