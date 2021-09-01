Одесские полицейские задержали преступную группировку «черных» лесорубов во главе с депутатом горсовета.

По данным полиции, депутат одного из городских советов организовал деятельность группировки «черных лесорубов». В его состав входили 4 человека - жители Одесской и Кировоградской областей. Между всеми участниками были четко распределены роли: подбор «персонала», их координация и контроль, вырубка и переработка древесины, перевозка ее к местам сбыта. Часть продукции реализовывали по поддельным документам на территории области, остальные – поставляли на предприятие организатора по производству древесного угля.

В результате преступной деятельности был нанесен ущерб почти миллион гривен.

31 августа полицейские задержали организатора и четырех участников группировки. Также провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов, хранения древесного угля и древесины, в транспортных средствах, которыми они пользуются. Изъяли 205 тыс. грн, 178 тыс. долл. США и 48 тыс. евро, древесину, «черновые записи», оружие, патроны различного калибра, в том числе и без всякой маркировки.

Депутату городского совета и его сообщникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемых задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.