Суд приговорил боевика «ЛНР», уличенного контрразведкой СБУ в Харьковской области, к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба облуправления СБУ.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задокументировано, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав незаконного вооруженного формирования так называемого «народного ополчения Донбасса».

По данным следствия, он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации «ЛНР», вел активные разведывательные действия по сбору данных о позиции подразделений Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это боевик регулярно получал деньги от оккупантов.

Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство «за заслуги». Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали злоумышленника. В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, обнаружено и изъято:

- боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами;

- установлено координаты места нахождения тайника с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.

По приговору суда гражданин Украины признан виновным за участие в террористической организации «ЛНР» и хранении боеприпасов и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.