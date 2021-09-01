Минцифры предложило Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента для главной страницы украинской YouTube Music и YouTube. Об этом, как сообщила пресс-служба ведомства, шла речь во время встречи вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и его заместителя по вопросам развития IT Александра Борнякова с вице-президентом Google по международным делам и общественной политики Караном Бхатия.

«На встрече обсудили возможность оптимизирования сотрудничества по приложению «Дия» и вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинской YouTube Music и YouTube. Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента.

Минцифра начала сотрудничество с Google еще в 2019 году и сейчас активно его продолжает. Среди некоторых проектов сотрудничества – образовательный сериал «Инструменты Google». Благодаря которому 46 тыс. госслужащих повысили свои цифровые навыки. А двухдневный онлайн-курс Digital Bootcamp научил эффективно стимулировать экономическое восстановление через цифровые навыки 1000 представителей малого и среднего бизнеса.