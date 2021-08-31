Незаконно осужденному страной-агрессором РФ гражданину Украины Геннадию Лимешко сделали прививки от COVID-19 против его воли вакциной, не признанной ВОЗ. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сотрудники исправительной колонии «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю», где удерживается Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививку», 0 сообщила она.

После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешко стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль.

«Администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН», - подчеркнула омбудсмен.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить предоставление Лимешко необходимой медпомощи.

Также она просит генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно осуществить выезд к «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю» и посетить Геннадия Лимешко.