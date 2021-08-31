также в разделеОбщество
Осужденного в Крыму украинца принудительно вакцинировали от COVID-19
Украина планирует продолжать эвакуацию из Афганистана после 31 августа
Суд арестовал лидера черкасского отделения «Национального кропус» и ветерана «Азова» 21
30 августа. Картина дня 17
В НАТО рассказали, возможно ли членство Украины во время войны 143
Зеленский предоставит Байдену списки плененных и пропавших без вести на Донбассе и в Крыму 13
Дело против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд 23
Будут судить боевика «ДНР», который издевался над пленными военными 22
Чиновники ТПП «промышляли» незаконной легализацией иностранцев 11
СМИ узнали, кем работает в Минюсте пожизненно осужденная сотрудница 65
В Украине полностью вакцинировались от COVID-19 только 29% сотрудников школ 13
СБУ разоблачила чиновников, которые присваивали пенсии жителей ОРДЛО 37
Нацпарк «Кременецкие горы» едва не превратили в сплошной нелегальный карьер 17
За полгода активы НБУ сократились на 3% 10
1 сентября в Украине стартует одноразовое добровольное декларирование 16
В Черкассах с травмами госпитализировали 7-летнего мальчика, начато расследование 13
Геращенко вернулся в МВД 47
Ограничение движения поезда Киев-Авдеевка продлили до 3 сентября 23

В Министерстве здравоохранения Украины не планируют принуждать работников образования к вакцинации, но напоминают, что она полностью добровольная и бесплатная, сообщил спикер Минздрава Роман Борщ.

«Я скажу, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирует, в каких случаях может работать заведение или не может... Сейчас в Министерстве не рассматривается любой принудительный элемент или прививки любых групп населения», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По состоянию на 29 августа в целом среди сотрудников образования проведено 890 тыс. прививок.

При этом спикер МЗ отметил, что педагоги являются одной из основных групп риска, «ведь это те люди, которые ежедневно в своей работе контактируют с большим количеством людей, и имеют повышенный риск заболеть COVID-19».

По его словам, при переходе в желтую или оранжевую зону карантина учебные заведения смогут продолжать очное обучение, только если там будет 80% и больше вакцинированных работников.

«Это является одним из первых мероприятий, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить, таким образом, очное обучение... Также мы продолжаем совместно с Министерством образования и науки и просветительскую работу, обеспечиваем всей необходимой информацией о процессе вакцинации, о вакцинах», - отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги