В Министерстве здравоохранения Украины не планируют принуждать работников образования к вакцинации, но напоминают, что она полностью добровольная и бесплатная, сообщил спикер Минздрава Роман Борщ.

«Я скажу, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирует, в каких случаях может работать заведение или не может... Сейчас в Министерстве не рассматривается любой принудительный элемент или прививки любых групп населения», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По состоянию на 29 августа в целом среди сотрудников образования проведено 890 тыс. прививок.

При этом спикер МЗ отметил, что педагоги являются одной из основных групп риска, «ведь это те люди, которые ежедневно в своей работе контактируют с большим количеством людей, и имеют повышенный риск заболеть COVID-19».

По его словам, при переходе в желтую или оранжевую зону карантина учебные заведения смогут продолжать очное обучение, только если там будет 80% и больше вакцинированных работников.

«Это является одним из первых мероприятий, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить, таким образом, очное обучение... Также мы продолжаем совместно с Министерством образования и науки и просветительскую работу, обеспечиваем всей необходимой информацией о процессе вакцинации, о вакцинах», - отметил он.