СБУ остановила масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для выплат пенсий в Харьковской области. Чиновники «выплачивали» пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников, сообщили в ведомстве.

По предварительным оценкам, ущерб государства от незаконных социальных выплат составляют почти 5 млн грн.

Следствие установило, что к схемам с государственными средствами причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.

Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.

По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным выводам специалистов, злоумышленникам удалось присвоить около 5 млн грн.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные схемы с социальными выплатами.

Двум участникам схемы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение незаконной схемы осуществлялось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.