также в разделеОбщество
В НАТО рассказали, возможно ли членство Украины во время войны
Зеленский предоставит Байдену списки плененных и пропавших без вести на Донбассе и в Крыму 8
Дело против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд 10
Будут судить боевика «ДНР», который издевался над пленными военными 14
Чиновники ТПП «промышляли» незаконной легализацией иностранцев 8
СМИ узнали, кем работает в Минюсте пожизненно осужденная сотрудница 35
В Украине полностью вакцинировались от COVID-19 только 29% сотрудников школ 8
Нацпарк «Кременецкие горы» едва не превратили в сплошной нелегальный карьер 13
За полгода активы НБУ сократились на 3% 10
1 сентября в Украине стартует одноразовое добровольное декларирование 13
В Черкассах с травмами госпитализировали 7-летнего мальчика, начато расследование 11
Геращенко вернулся в МВД 28
Ограничение движения поезда Киев-Авдеевка продлили до 3 сентября 16
Вечером большинство областей накроют дожди и грозы 65
МОН дало рекомендации по первому уроку в новом учебном году 14
Сайт Украины теперь доступен на арабском языке 11
Министр юстиции взял на работу пожизненно осужденную 36
СМИ: Кадровую политику в МВД доверили не Монастырскому, а Енину 23

СБУ остановила масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для выплат пенсий в Харьковской области. Чиновники «выплачивали» пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников, сообщили в ведомстве.

По предварительным оценкам, ущерб государства от незаконных социальных выплат составляют почти 5 млн грн.

Следствие установило, что к схемам с государственными средствами причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.

Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.

По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным выводам специалистов, злоумышленникам удалось присвоить около 5 млн грн.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные схемы с социальными выплатами.

Двум участникам схемы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение незаконной схемы осуществлялось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
14
Теги