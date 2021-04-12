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Служба безопасности Украины задокументировала коррупционные схемы, организованные руководством АО «Сумыоблэнерго». Топ-менеджмент предприятия с государственной долей вывел в тень более 80 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.  

По предварительным данным предварительного расследования, руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и обновление энергетической системы региона.

Регламент работ был урегулирован соответствующими государственными документами контролирующих органов.

Впрочем, по выводам инициированных СБУ проверок установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ.

Средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых «мусорных» ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту схему топ-менеджмент вывел прибыли компании более чем 195 млн гривен через подконтрольные коммерческие структуры.

СБУ инициировала проверку информации о том, что убытки от схем менеджмента «компенсировались» за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

Во время проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета подрядных организаций. Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных лиц и возвращения незаконно растраченных средств АО «Сумыоблэнерго». Мероприятия по разоблачению сделок проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.
ForUm

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