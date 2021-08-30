Первый урок в новом учебном году рекомендуется посвятить празднованию 30-й годовщины независимости Украины, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
При подготовке урока можно воспользоваться:
тематическими материалами от Украинского института национальной памяти, которые содержат, в частности, информацию об этапах украинского государства, восстановлении независимости, Конституция Пилипа Орлика;
ресурсами от ГС «Освитория» для тематического урока ко Дню Независимости в 1-11 классах.
1 сентября заведения также могут присоединиться к интерактивному уроку для учеников 1-6 классов. Трансляция урока начнется 1 сентября в 9:30 на YouTube странице ГС «Освитория».
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