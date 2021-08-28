В связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча в субботу, 28 августа, возможны и изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Перед началом игры между командами Динамо (Киев) и Колос (Ковалевка), которая состоится в 19:30, возможно ограничение (закрытие) станции Олимпийская на вход.

А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

Решение принято по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.