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В Одесской области обнаружили опасную для здоровья продукцию. Пластиковые игрушки "Зверята малыши" содержат в себе завышенную массовую долю свинца.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

«При проведении внеплановой проверки выявлена продукция, которая не соответствует требованиям законодательства по безопасности: музыкальная игрушка "Зверята малыши" (артикул PL-719-74, дата изготовления – август 2019 года, страна-производитель – Китай)», - отмечает пресс-служба.

Согласно результатам лабораторных исследований, массовая доля свинца в игрушке превышает норму в 164 раза, что опасно для здоровья.
ForUm

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