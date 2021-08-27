Президент Владимир Зеленский заявил, что пока правоохранительная система Украины очищается, приближаясь «к классному результату».

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть», сообщает hromadske.

Так, по мнению Зеленского результат «очистки» правоохранительной системы в Украине уже «лучше, чем у некоторых европейских государств».

«Я считаю и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет такой настоящий момент очистки. Уверен, что мы очень близки к классному результату», ㅡ заявил Зеленский.