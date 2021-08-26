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Победителем конкурса на занятие должности руководителя стал Игорь Лысый.

Об этом сказано в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №539/2021 «Об определении победителя конкурса на занятие должности Руководителя Государственного управления делами».

Согласно части первой статьи 28 Закона Украины «О государственной службе», Лысый определен победителем конкурса.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
ForUm

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